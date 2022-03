Este martes, Isabel Pantoja se trasladaba hasta los juzgados de Málaga para sentarse en el banquillo de los acusados y declarar como administradora única de la sociedad Panriver56 y explicarse acerca de la supuesta venta irregular de la casa Mi Gitana, la misma propiedad en la que vivió con el que fuera alcalde de Marbella, Julián Muñoz. Mientras la tonadillera revivía sus peores pesadillas en los juzgados, Fran Rivera se pronunciaba al respecto en ‘Espejo Público’, programa en el que colabora. Y lo ha hecho más duro que nunca. Si bien es cierto que el torero nunca ha escondido su malestar con la artista y el poco agrado que le produce, este martes lo ha hecho más que evidente. Se ha pronunciado al respecto y lo ha hecho más duro que nunca: «Yo no me alegro del mal que le pase a nadie pero tampoco me pongo triste. Las cosas como son«, dice.

Las palabras más duras que ha pronunciado Fran Rivera contra Isabel Pantoja

Fran Rivera ha cargado duramente contra la tonadillera: «A las personas malas es normal que le pasen cosas malas y esta mujer no es buena. Yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Pero está mujer todo lo que le pasa, se lo merece«, continúa diciendo. Además, ha querido «echar más leña al fuego» hablando de la mala (o nula) relación que tiene Isabel Pantoja con sus hijos, Kiko Rivera y Chabelita Pantoja. El torero ha recordado todos aquellos episodios en los que ellos se han sentado en un plató para hablar mal de su madre: «No hay nada más triste para un padre o una madre que tus hijos hablen y digan lo que han llegado a decir sus hijos públicamente» cuenta.

El torero se ha puesto en la piel de ella y ha confesado que «yo si un hijo mío hiciera eso, yo creo que diría muy poco de mí. Yo me muero de la pena y la tristeza de que un hijo mío se sienta de esa manera. Estafado, engañado, menospreciado, utilizado…», ha continuado contando. Y es que asegura que eso él lo ha «visto con perplejidad absolutamente pero también con cierto agrado de cierta manera porque me dan la razón», dice.

Susanna Griso ha querido conocer por qué cree él que Isabel Pantoja ha llegado a verse envuelta en diferentes procesos judiciales por cuestiones económicas. La respuesta de Fran Rivera es concisa pero clara: «A mí se me ocurren dos palabras: soberbia y avaricia. Yo creo que como la define, muy sencillito y muy fácil», explica. A pesar de todo esto, Fran y Cayetano quitaron la demanda interpuesta a la tonadillera por los enseres personales de su padre, Paquirri. Ha desvelado el motivo: «Teníamos que involucrar a mi hermano, denunciar a mi hermano, y no lo hicimos en su día. No se nos pasó por la cabeza llevar a los juzgados a mi abuelo, a mis tíos… no vamos a empezar ahora y a llevar a Kiko a los juzgados», dice.

El torero desvela cómo era Isabel Pantoja como madrastra

Por si fuera poco, la presentadora ha asegurado que conoce gente al que la tonadillera le ha pedido dinero y todavía no se lo ha devuelto. «Debe muchísimo dinero», añade Fran. «Y encima con una soberbia de que no le va a pagar a nadie. No había ningún papel ni nada», dice. Además, ha querido desvelar algo inédito hasta ahora. Y es que según el torero, la discografía en la que trabajaba ella le han contado que a la semana de morir su padre llamó a su productor Manuel Alejandro y le dijo que era el momento de escribir un disco. «A la semana de enterrar a mi padre estaba pensando en el disco«, sentencia.

Además, para terminar la conversación, ha querido contar cómo era Isabel Pantoja como madrastra: «Delante de mi padre era de una forma y detrás de él de otra muy distinta. No nos hacía sentir bien, sentirnos a gusto en casa de mi padre. Cuando estaba mi padre estaba todo muy bien, pero cuando mi padre se iba las cosas cambiaban. No nos pegó ni nada eh, pero nos hacía sentir extraños en nuestra propia casa y además cosas delicadas.. No nos hablaba bien ni nos trataba con cariño ninguno. Yo creo que no quiere a nadie esta mujer, solo ha querido a su madre. Pero yo creo que a nadie más. Solo a ella misma. No hay hueco para nadie más», ha zanjado.

