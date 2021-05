Fran Rivera no está de acuerdo con Isabel Pantoja y para defender a su hermano, Kiko Rivera, se ha puesto como ejemplo de que el talento sí se hereda. Además, se enfrenta a las preguntas difíciles sobre la guerra judicial entre madre e hijo. Vea el vídeo

Isabel Pantoja no lo dudó ni un segundo cuando Risto Mejide le preguntaba en el estreno de ‘Top Star’ si el talento se hereda. Su respuesta fue rotunda: “No”. Todos sabían a quién hacía referencia y en la mente del público, así como en la sonrisa de su compañero en el jurado, estaba rondando el nombre de Kiko Rivera. Una contundencia que provocó que el Dj estallase en redes sociales, cargando contra su madre: “El trabajo duro supera al talento, cuando el talento no trabaja duro”, escribía en sus redes sociales, avivando la polémica y acrecentando la distancia con la tonadillera. Una trifulca en la que no ha dudado entrar su hermano, Fran Rivera, que ha querido defender a Kiko Rivera y su buen hacer en el mundo de la música, a pesar de no contar con el apoyo -al menos no ahora- de Isabel Pantoja.

Vídeo: Europa Press

Fran Rivera no está para nada de acuerdo con Isabel Pantoja sobre el hecho de que el talento no se hereda. El diestro ha querido romper una lanza a favor de su hermano, a quien considera poseedor de un talento innato en la música, aunque quizá la voz no sea su punto fuerte. De hecho, para defender al Dj, el torero no ha dudado en ponerse a él mismo como ejemplo de que el talento sí puede transmitirse en los genes de padres a hijos, porque él ha nacido atesorando una pasión por la tauromaquia y eso dice que se lo debe íntegramente a su padre, Paquirri, que supo inculcarle el respeto a la profesión y el valor del esfuerzo a la hora de luchar para hacerse un buen nombre en el albero.

Además, Fran Rivera se enfrenta a las preguntas sobre la guerra abierta que Kiko rivera e Isabel Pantoja mantienen y que finalmente se esclarecerá en los tribunales, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo favorable para ambas partes. El torero es preguntado sobre este posible acuerdo puesto sobre la mesa entre madre e hijo y que a él le afecta directamente, puesto que en juego están los enseres que su padre legó a sus hijos y que misteriosamente desaparecieron del mapa, hasta que Kiko Rivera asegura haberlos encontrado en una habitación secreta en Cantora. Vea el vídeo para conocer qué opina el diestro sobre todo esto. ¡Dale al play!