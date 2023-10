Natalia Almarcha y Risto Mejide están ilusionados. Quieren que esta segunda vez sí funcione y que todos los planes que tienen juntos lleguen a buen puerto. Prueba de lo seguros que están que incluso el presentador de televisión propusiera a la valenciana pasar por el altar en el futuro. Un deseo que le dijo mirándole a los ojos en Granada, a los pies de La Alhambra y con una alianza no apta para todos los bolsillos. Aunque todavía no hay nada confirmado, la joven de 27 años daba un paso al frente y respondía a una seguidora que le preguntaba por su anillo de compromiso. Un comentario escueto, pero tajante en el que no desmentía las informaciones que rondan a estos protagonistas desde hace días. Lo que ha evitado mencionar es que en el pasado ya se vistió de novia, imágenes que ahora vuelven al presente y que nada tenían ver con su relación actual con Risto. A continuación rescatamos las que todavía están en la Red.

Primera fotografía de Natalia Almarcha vestida de blanco antes de ¿su boda con Risto Mejide?

Años antes de que su noviazgo comenzara, la farmacéutica compartió varias fotografías de ella enfundada en románticos vestidos de estilos que nada tenían que ver entre ellos. Se sentía pletórica, tanto que no dudó en inmortalizar cada momento vivido en el probador de una tienda nupcial para posteriormente compartirlo en sus redes sociales. Entonces él estaba casado con Laura Escanes y sus caminos no se habían cruzado, de hecho, ninguno sabían de la existencia del otro. Mucho menos que meses después de conocerse podrían contraer matrimonio y prometerse amor eterno tras una escapada de fin de semana en la que, por cierto, ella se tatuó algo "inolvidable" en su piel. También en su mente, prueba de ello, las palabras que ella misma posteó en el universo 2.0 al conocerse que Risto y ella se habían reconciliado. "Fin de semana que llevaré siempre tatuado en el corazón", escribió Natalia.

En las imágenes que te mostramos a continuación podemos ver a Natalia ataviada de un vestido ajustado, otro con detalles florales o con la espalda descubierta. Y es que Natalia quiso probarse ese día diferentes opciones para el gran día hace algún tiempo, sin saber lo que le deparaba el destino. Con todas ellos se sentía bien, de hecho, estaba disfrutando al máximo con el proceso. "Seguimos eligiendo", escribió junto a varios emojis de enamorada. Instantáneas en las que dejaba ver su esculpido cuerpo y que ahora ayudan a imaginar cuál es el estilo de la novia de Risto si en algún momento se da el 'sí, quiero' con el publicista. Una decisión muy importante que ella quiere meditar con tranquilidad y que todavía no ha comunicado al propio Risto, de hecho, no ha querido darle un "sí rotundo", según cuenta su entorno. Prefiere esperar, ir con paso firme y ver con tranquilidad que han conseguido entenderse.

Aunque la sensación a buen seguro será diferente para Natalia Almarcha, ella ya ha experimentado qué se siente cuando te vistes de blanco. También Risto Mejide tras casarse con Laura Escanes en el año 2017 ante 500 invitados, un enlace después del que nació su hija en común, la pequeña Roma. Ahora la novia de Risto vuelve a copar titulares por unas fotos del pasado, en las que a pesar de lucir un color diferente de pelo, tiene un físico muy similar a la actualidad.

Fue en el mes de marzo cuando saltó a la luz su relación sentimental. Días en los que dejaron verse paseando de la mano y tras cuya noticia acudieron juntos a un acto muy importante para Risto. En concreto, a la presentación de 'Dieciséis notas', donde el presentador reconoció la felicidad que le contagiaba la nueva mujer que acababa de llegar a su vida. "Estoy con una persona que estoy conociendo, es una relación que acaba de empezar, una etapa que acaba de empezar y, efectivamente, no voy a renegar y, al revés, estoy en un momento muy feliz precisamente por eso", dijo. Solo tres meses más tarde, en julio, rompieron su noviazgo y ella concedió sus primeras palabras acerca de un capítulo que daba ya por cerrado para siempre: "Si yo he pasado página y he cambiado hasta de libro, que se actualicen". Unas tajantes declaraciones en las que no dejó ver en ningún momento un resquicio de esperanza entre ellos, mucho menos que había alguna posibilidad de que pasaran por el altar.