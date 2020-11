Kiko Rivera ha recordado que su madre era conocida como «la viuda de España» tras la muerte de Paquirri y en SEMANA os mostramos las fotos que lo demuestran. El entierro del torero provocó un gran revuelo y así de hundida estaba Isabel Pantoja con la pérdida.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja están siendo las dos personas más nombradas en las últimas horas. La guerra continúa entre ellos y todo hace indicar a que pasará mucho tiempo para que madre e hijo presuman de la relación que tenían antes de que estallara la polémica. Todo empezó hace unas semanas cuando el dj ofrecía una entrevista en la que confesaba que pasaba por uno de los momentos más delicados personalmente. Su madre mostraba su disgusto por haberse enterado de la supuesta depresión de su hijo a través de un medio de comunicación.

El hecho de que Isabel Pantoja no tuviera la valentía de ir a visitar a su hijo en Sevilla después de prometerle que lo haría, provocaba que estallara una guerra que cada día ha ido a más. Kiko Rivera empezaba a criticar los actos de su madre a través de las redes sociales. Después de eso le siguieron declaraciones de lo más contundentes y una publicación en Instagram en la que aseguraba que había roto definitivamente su relación con su madre.

En la entrevista que Kiko Rivera ha dado a Lecturas, Kiko Rivera sorprende a todos con la declaración más dura que ha hecho sobre ella hasta la fecha. Durante sus 36 años de vida, el joven ha apoyado siempre a su madre, y así lo ha hecho saber de manera pública. Sin embargo, su relación ha dado un giro radical.

La relación entre madre e hijo ha dado un giro radical

«Dices que vendo mis penas. ¿Tú me dices eso a mí que te has vendido como la viuda de España toda la vida? Cuidadito con lo que dices mamá, no eres nadie para darme consejos. Te has vendido como la mejor madre del mundo y mamá, perdóname, pero no lo eres», lanza Kiko Rivera de la manera más contundente y ¿dañina?

El hijo de Isabel Pantoja hace pública por primera vez su malestar con su madre, a la que siempre ha apoyado y a la que ha definido como la persona más importante de su vida. A ella misma le mandaba hace apenas unas horas un contundente mensaje en el que le dejaba claro que los lazos con ella están rotos por completo.

Todo hace indicar que la cantante podría haber culpado a Irene Rosales de todo lo que está ocurriendo. Esto no lo ha podido pasar por alto Kiko Rivera, que no tolera las últimas noticias sobre su madre. «Sigues ¿no? Qué bien se te da echar las culpas a otro cuando la tienes toda tú. No me pienso callar absolutamente nada. Y ahora sí lo escribo. Desde este mismo momento dejas de ser importante para mí», declaraba.

A raíz de sus declaraciones sobre que su madre se ha vendido como «la viuda de España» toda su vida hacen referencia al momento más complicado por el que ha pasado Isabel Pantoja. Y es que en septiembre de 1984 fallecía su marido, Paquirri, a causa de una cornada de un toro en la plaza de toros de Pozoblanco. Esto provocó la tristeza de la cantante y muchos pasaron a llamarla «la viuda de España», sobre todo por el revuelo que provocó el entierro del torero.

SEMANA llevó en portada el difícil momento que atravesaba Isabel

Kiko Rivera tenía apenas unos meses cuando murió su padre, lo que provocó que no lo conociera. Él mismo declaraba en exclusiva a SEMANA, donde hizo públicas sus memorias, que aprendió a quererlo aunque no lo conociera: «Mi madre y mi abuela me han enseñado a quererle sin conocerle. En mi casa siempre ha estado muy presente y sigue estándolo. En realidad, es como si hubiera tenido padre sin haberlo tenido… Pero esto ha sido un arma de doble filo, porque eso me ha hecho notar su ausencia y echarle muchísimo de menos».

A continuación, os mostramos todas las fotos a las que hace referencia Kiko Rivera cuando recuerda que su madre fue llamada «viuda de España» cuando murió su padre, Paquirri, en 1984: