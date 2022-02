La influencer, que ha sido relacionada con Iker Casillas, ha optado por eludir el revuelo y presumir de look perfecto para este San Valentín. Ella ha preferido dejar los rumores sobre el estado de su corazón para ayudar a aquellas jóvenes que no saben qué ponerse este fin de semana para celebrar el día de los enamorados. Eso sí, sobre si ella se encuentra o no en este club ha preferido no decir nada.