Gloria Camila ha querido dedicar unas bonitas palabras a su chico con esta foto: «No he podido tener más 🍀 de tener a mi lado a una persona que me aporta tranquilidad, amor, paz mental…

Hace que crezca como persona, que valore las cosas, que aprenda de mis errores, hace que me quiera, y mucho. Una persona atenta, cuidadosa, que me mima y me protege, Siempre está para mi, siempre está preguntándome como estoy, como ha ido mi día , si me apetece hacer cosas… Son detalles pequeños, pero detalles que marcan mucho la diferencia. Hoy sin motivo alguno me apetecía decíroslo, no son mis mejores momentos, y él está, me apoya, y me anima. Me levanta cuando me caigo de ánimos, me abraza siempre que sabe que lo necesito, y sobretodo lo más importante, sé que me ama. Por eso David, te mereces todo lo bueno que te pase, te mereces lo bueno de la vida. Gracias, gracias y gracias ♥️».