La actriz está en Cádiz disfrutando de unas divertidas vacaciones junto a uno de sus mejores amigos, el también actor Pepón Nieto. Melanie Olivares no solo presumió de ser dueña de un cuerpo de escándalo, sino que también demostró que no hay que perder a la niña de su interior, por lo que no dudó en entretenerse en jugar con la arena como si una zagala se tratase. Unas vacaciones que seguro le están sirviendo para desconectar de la rutina y, de paso, tostar su cuerpo al sol gaditano.