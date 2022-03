El conde italiano ha querido sacar la cara por el Rey Juan Carlos tras eliminarse todas las investigaciones que pendían sobre él: “Verificado. El Rey Juan Carlos- hoy lo he intentado explicar en televisión, pero creo que por los tiempos televisivos no se me ha entendido muy bien. Lo que está sufriendo el rey Juan Carlos es una ignominia porque se ha condenado al destierro a una persona que no solo no ha sido juzgada, sino como se ha demostrado ahora no había indicios para hacerlo. La inviolabilidad puede gustar o no pero forma parte de la ley de la misma manera que lo forma la prescripción. A mí no me gusta que un asesinato prescriba, pero la ley tiene sus fundamentos y de la misma manera que debemos respetar la prescripción debemos respetar la inviolabilidad. La especulación sobre las penas que le habrían caído me parece una falta de acierto por parte de la fiscalía, porque si hay inviolabilidad no hay investigación, y consiguientemente no se puede especular sobre las consecuencias. Una cosa es la ley y otra la moralidad… pero esto es personal y los jueces se tienen que quedar con la ley. El rey Juan Carlos tiene que regresar ya del injusto destierro al que ha sido condenado, y condenado sin causa ni proceso”, escribe.