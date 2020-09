Rosanna Zanetti está ya en la recta final de su embarazo y no ha dudado en mostrar cómo está su cara después de haber engordado 10 kilos: «Con esta foto entiendo cuando me dicen que tengo “cara de embarazada” hinchada+hormonas+10 kilos que he aumentado (y lo que falta) obvio estoy maquillada y con muy buena luz, de lo contrario mi cara de embarazada sería muy diferente», escribía. Su pareja, David Bisbal, le hacía saber: «Pues a mi me encanta».