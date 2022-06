La presentadora se ha puesto manos a la obra para escribir su segundo libro, más difícil que el primero, pues ahora pondrá su duelo en palabras y tratar así sanar un poco el dolor que le atenaza: “Después de dos años he reunido las fuerzas suficientes para empezar a escribir este libro. Se lo debía a mi hijo. Durante su enfermedad empezó a escribir una joya que nunca pudo terminar. Tardé casi un año en poder leerlo. Su talento para la escritura no podía quedar en un cajón. Siempre me decía que su mayor deseo era publicarlo”. Ahora ella cumplirá el sueño de su hijo, dos años después de su muerte.