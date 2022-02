La influencer ha escrito su libro más difícil, como así lo ha presentado ante sus fans: “Ya está el libro más difícil de mi vida en preventa. El día 6 de abril lo tendréis en todas las librerías. Pongo dos corazones, uno entero porque me llena de amor y a la vez de mucho orgullo por haber sido capaz de escribirlo, pero también añado uno roto, porque he sufrido muchísimo escribiéndolo, más de un año sumergida en él, me planteé no continuar, pero me hacía sentir libre y eso fue lo que me empujó. Jamás me imaginaría que yo fuese capaz de plasmar tanto dolor, de compartirlo y lo peor de todo, darme cuenta de que yo había vivido todas esas experiencias sufriendo en exceso. Sé que impactará mucho, incluso a mi entorno más cercano, pero necesito descubrir a esa mujer que ni siquiera yo sé quien es. A día de hoy tan solo conozco su nombre, Tamara Gorro”, escribe para presentar su nueva aventura literaria.