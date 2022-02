Estos últimos meses están siendo repletos de cambios para Tamara Gorro. La influencer y Ezequiel Garay rompieron su relación tras doce años juntos y dos hijos en común. Esto supuso un fuerte varapalo para ella, que no está pasando por su mejor momento. Y es que a esta separación se le suman los problemas de salud mental de los que ella misma ha hablado en más de una ocasión. Ahora, sorprende a su familia virtual (así llama a sus seguidores) con el lanzamiento de un nuevo libro, en el que se abrirá en cuerpo y alma como nunca lo había hecho. Llevaba anunciándolo desde hace unos días y por fin hemos podido descubrir este nuevo proyecto profesional que supone el «libro más difícil de su vida», tal y como ha contado ella.

Tamara Gorro lanza un nuevo libro, ‘Cuando el corazón llora’

Bajo el nombre de ‘Cuando el corazón llora’, Tamara Gorro se abre en cuerpo y alma con todos sus seguidores. Este libro, que ya está disponible para la preventa, es el cuarto para la influencer y estará disponible el próximo día 6 de abril en todas las librerías. «Pongo dos corazones, uno entero porque me llena de amor y a la vez de mucho orgullo por haber sido capaz de escribirlo… Pero también añado uno roto, porque he sufrido muchísimo escribiéndolo, más de un año sumergida en él, me planteé no continuar, pero me hacía sentir libre y eso fue lo que me empujó«, ha escrito la influencer en la publicación en la que anunciaba la feliz noticia.

Tamara Gorro relatará experiencias dolorosas que ha vivido durante su infancia y su adolescencia: «Jamás me imaginaría que yo fuese capaz de plasmar tanto dolor, de compartirlo y lo peor de todo, darme cuenta de que yo había vivido todas esas experiencias sufriendo en exceso. Sé que impactará mucho, incluso a mi entorno más cercano, pero necesito descubrir a esa mujer que ni siquiera yo sé quien es. A día de hoy tan solo conozco su nombre, Tamara Gorro», ha contado.

No ha sido fácil para ella abrirse en canal y plasmar sus sentimientos en esta publicación

La influencer ha hecho un llamamiento a todos sus seguidores y ha hecho una sorprendente revelación: «Yo no quiero que este libro lo compréis todos. Yo quiero que lo compre aquellas personas que me quieren conocer un poquito más y que queráis conocerme bien. Ha sido muy difícil. Un año y pico escribiendo. Nada que ver con los otros tres que he escrito, que han sido más fáciles», ha dicho. La publicación de este libro supone para Tamara dejar atrás cosas del pasado y asegura que lo ha necesitado escribir «para sentirse libre». «Estoy feliz porque es una liberación pero estuve a punto de decir no lo hago porque tenía miedo, pero ya está. Está aquí.