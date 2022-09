Arrancamos este nuevo sábado de septiembre dando la enhorabuena a la selección española de baloncesto que ha pasado a la final del Eurobasket 2022. Helen Lindes no se perdió el encuentro y vibró más que nunca acompañada de sus dos hijos, fruto de su matrimonio con Rudy Fernández. «Emoción en estado puro!! Lo que están consiguiendo estos chicos es impresionante. A por la final del domingo!!! Viva la selección española de baloncesto. Orgullosa de nuestro capitán», señalaba en redes. Mientras que Ainhoa Arteta ha dedicado un precioso mensaje a su hija con motivo de su cumpleaños. «Adorada Sarah… Siempre serás mi Alma porque sin ti o contigo nuestra existencia es eterna y nuestra conexión no se romperá jamás. Felicidades amor de mi alma», escribía. Por su parte, Cristina Pedroche ha vuelto a vestirse de colegiala e inevitablemente no ha podido más que recordar su dulce etapa estudiantil. «Hoy he vuelto al cole. Pero reconozco que me he puesto un poco nostálgica y me encantaría saber de mis profesores. Mucha parte de lo que soy es gracias a ellos».

