La colaboradora de ‘El Hormiguero’ siguen avanzando en su embarazo. Desde casa -de la que sale solo para cumplir con algunos compromisos que le obligan a desplazarse, como las citas médicas- no deja de hacer su rutina deportiva. Ahora ha querido compartir qué ha hecho a través de sus redes sociales. «WORK OUT DONE! 💪 Hoy he hecho un circuito centrado en pierna, 4 series a 20 repeticiones cada serie. Como siempre digo, es un entrenamiento adaptado a mi situación actual. Cada mujer embarazada debe consultar con un especialista para ver qué tipo de entrenamiento puede hacer. 🎶 Van Morrison “Gloria”».