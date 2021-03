En el aniversario de la muerte de Carlos Falcó, su hija, Tamara, ha querido rendirle un bonito homenaje a través de sus redes sociales con un emotivo texto. «Esta es una imagen que describe muy bien a mi Padre y como era él. Lleno de vida, dispuesto a disfrutar de cada minuto del día. Incansable y muy trabajador. Siempre con una sonrisa y una palabra amable para conocidos y también para los desconocidos. Así era mi Padre y así me debe estar esperando en el cielo. Rodeado de luz, con una sonrisa de amor. Es imposible no echarle de menos y aunque dicen que la pena se hace más llevadera, el vacío de su ausencia seguirá conmigo, hasta que nos volvamos a encontrar. Mientras me consuela saber que el vela por mi animándome como siempre a ser mejor y a amar sin límites. Me quedo con su sonrisa, su música, su elegancia y su amor por el campo. También me quedo con ese pedacito de él que dejó conmigo que somos mi familia y yo. Gracias Papi. 🤍 Miss u», escribe la colaboradora de ‘El Hormiguero’.