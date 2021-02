El cantante ha perdido 20 kilos y su nuevo aspecto gusta a muchos, pero no convence a todos. Esta es la imagen que ha provocado un aluvión de comentarios.

Esta semana, la legión de admiradores de David Bustamante se han quedado impresionados del enorme cambio físico del cantante. El cántabro ya había anunciado meses atrás que deseaba perder los kilos de más que cogió durante el confinamiento. Y vaya si lo ha conseguido. A principios de año lucía orgulloso su nueva figura: con 20 kilos menos.

Para lograr deshacerse del sobrepeso ha tenido que sudar la gota gorda. De manera literal, además. Porque aparte de seguir un régimen alimenticio adecuado se ha sumado a la práctica de muchas actividades deportivas para acelerar su proceso de adelgazamiento. Actividades como correr en la cinta, jugar al pádel o al golf o combinar el levantamiento de pesas con ejercicios aeróbicos han sido parte de sus sesiones habituales de ‘fitness’. Él está tan contento con su renovado y fornido aspecto que comparte numerosas fotografías de sus ratos en el gym o su remodelado cuerpazo en las redes sociales.

De fofisano… ¡a cañonazo!

Pero, ya se sabe, en las plataformas online no siempre llueve a gusto de todos. Y ya hay quien ha puesto el grito en el cielo por la actual delgadez de David Bustamante. De fofisano ha pasado a cañonazo, pero muchos consideran que se ha pasado un poco. El motivo de estas valoraciones lo encontramos en la última imagen que ha subido a su cuenta de Instagram.

El extriunfito ha compartido una instantánea en la que lleva un pantalón de vestir con jersey negro y chupa de cuero en el mismo color. Un ‘outfit’ con el que parece sacado de un catálogo de moda. Hasta ahí todo bien. Pero llama poderosamente la atención el volumen que ha perdido, tanto en su cuerpo como en su rostro. Y esto ha provocado un aluvión de comentarios. Muchos han aplaudido su guapo subido con palabras como «estás guapísimo«, «estás cañón» o «madre mía, qué elegancia«. Algunos hasta le aconsejan ir un poco más allá y renovar también su corte de pelo: «Tu sacrificio, esfuerzo físico y nutricional hay tienen el resultado, eres pura vida, resiliencia y superación, debilidad y fuerza, toda la suerte del mundo en estos próximos 20 años, esperamos estar a la altura, precioso el primer guiño, hoy no iré a la puerta pero no me separaré de la radio, te quiero, te admiro y te necesito; por supuesto que se que es tu decisión y oleeee, pero yo me cortaría el pelo», dice una de sus admiradoras.

«Te estás quedando en los huesos»

Pero a otros tantos les ha preocupado su aspecto físico. «Te estás quedando en los huesos» o «no adelgaces más, tú eres un chicarrón del norte» son algunas de las respuestas de los ‘followers’ a quienes no ha convencido su pérdida de peso.