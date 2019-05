Las Flores rinden homenaje a su madre en el 24 aniversario de su fallecimiento

Hace 24 años que nos dejó Lolita Flores y no hay día que su familia no la recuerde y, sobre todo, no la eche en falta. El 16 de mayo de 1995 decía adiós a sus 72 años, por culpa de un cáncer de mama. Sus hijas, Lolita y Rosario y su nieta, Elena Furiase, han querido rendirle un especial homenaje a ‘la Faraona’. El recuerdo de la cantante no solo está entre sus familiares, su voz y su fuerte personalidad ha marcado el recuerdo de miles de personas.

Lolita ha querido dejar constancia a sus fans de las redes sociales que no hay día que el dolor por su muerte no está presente y, para ello, ha compartido una estupenda imagen en blanco y negro de su madre, mientras la maquillaban antes de alguna de sus actuaciones, y escribe: “24 años , y sigue el mismo dolor de tu ausencia , sigue por favor poniéndome un camino de flores pa no perderme porque sin ti es difícil».

Rosario también se ha acordado de su madre y ha compartido otra imagen de ella. Una fotografía de cuando era pequeña en la que aparece de la mano de su madre y su hermano Antonio Flores, y escribe: “No me sueltes de tu mano Siempre en mi corazón Mamá de mi Alma ❤️❤️❤️❤️❤️».

La hija de Lolita, Elena Furiase, y nieta de ‘la faraona’ también ha querido compartir el dolor que sienten cada año que pasa ese 16 de mayo. “Recordándote siempre… aunque era pequeña, tengo recuerdos en mi retina que no pasarán.. y tú tampoco» #oleole #miabuela