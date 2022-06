Un vídeo del presentador Santi Millán ha corrido como la pólvora en redes sociales. En él aparece manteniendo relaciones sexuales en una habitación con una chica rubia que no es su mujer. Un clip de no más de un minuto de duración en el que se puede ver al actor grabando el momento, todo un bombazo que se ha convertido en Trending Topic. Aparecen completamente desnudos sobre una cama y es Santi Millán quien graba la escena con un teléfono móvil, sin imaginar que la grabación acabaría en las manos equivocadas.

De momento, se desconoce cómo se ha filtrado el vídeo y si Santi Millán ha sido víctima de un hackeo, una cuestión que probablemente se resuelva próximamente. Recordemos que el presentador está casado con Rosa Olucha desde el año 2009 y tiene dos hijos, no obstante, desde la filtración del vídeo ella no se ha pronunciado acerca del punto en el que se encuentra su matrimonio.

Quien sí ha concedido sus primeras palabras sobre este escándalo es uno de los protagonistas del vídeo, Santi Millán. «No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito», ha dicho en declaraciones a ABC. Aunque insiste en que él no entiende de leyes, sí que deja claro que la divulgación de un vídeo privado es un delito que conlleva una pena de tres meses a un año o multa de seis a doce meses.

Este vídeo de Santi Millán que nada tiene que ver con su vida laboral ha llevado al actor a estar en el centro de todas las miradas. Él en la actualidad se encuentra grabando la octava edición de ‘Got Talent’, donde ejerce como maestro de ceremonias y donde a buen seguro no se mojará sobre el que es su momento más polémico desde que es famoso. Santi Millán está viviendo en primera persona lo que le sucede a la actriz protagonista en la serie ‘Intimidad’, la cual, por cierto, está entre las más vistas desde hace días en la plataforma de Netflix. El actor es muy conocido en nuestro país, lo que ha provocado que este vídeo sexual se haga todavía más viral.

A principios de año su esposa, Rosa Olucha, le dedicó a Santi Millán un bonito mensaje con el que dejaba claro lo bien que les iba juntos. «Por un año lleno de color y buen humor. Contigo al lado, siempre es más fácil», escribió, sin esperar quizás lo que acabaría sucediendo meses después.