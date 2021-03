En medio de su testimonio en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la hija de Rocío Jurado ha tenido unas bonitas palabras para su compañero de vida.

‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ nace después de que la hija de Rocío Jurado tocase fondo. Así mismo ha explicado la propia protagonista de la serie documental de Telecinco en el nuevo avance inédito que ‘Socialité’ ha emitido este sábado. En estas imágenes, Rocío Carrasco ha hablado abiertamente de sus hijos, Rocío y David Flores, y ha querido romper una lanza a favor de su marido, Fidel Albiac, al que le ha dedicado unas cariñosas palabras.

Rocío Carrasco quiere que a partir de la emisión del documental la vida que le rodea cambie. Para ello, es consciente de que tiene que contar su verdad, su versión de los hechos. La hija de «La más grande» está dispuesta a mostrar con documentos toda su historia, además es consciente de que muchos espectadores no la entenderán. La gran protagonista ha dicho basta y en medio de su catarsis ha insistido en que su marido, Fidel Albiac, ha sido su gran apoyo en esta larga y dura batalla.

«¿Es verdad todo lo que han contado de Fidel a lo largo de estos 20 años?», preguntaba la redactora del programa minutos antes de la grabación del documental. Cabizbaja y frotándose las manos en señal de nerviosismo, Rocío Carrasco ha hecho hincapié en que su marido es el pilar fundamental de su vida. «Ha sido mi apoyo, mi terapia, un corazón abierto sin pedir absolutamente nada«, comienza a explicar. Tras esto, la hija de la interprete de «Como una ola» insiste en que quien conozca a su compañero de vida «sabe que lo cuento es verdad».

Rocío Carrasco está dispuesta a marcar un antes y un después no solo en su vida, sino también en la historia de la televisión y la crónica social. Lo cuenta ahora y no antes puesto que no quería hacerle daño a sus hijos. Sobre ellos, con la voz entrecortada y al borde del llanto, la exmujer de Antonio David Flores les pide que cuando estos sean mayores sea cuando de verdad se sienten a ver el documental. «¿Van a sufrir tus hijos?», pregunta la redactora. «No, a David, a mi enano, es un ser feliz. Rocío no sé si va a sufrir o no. Me gustaría que lo vieran cuando fueran más mayores porque al final ellos son, han sido, víctimas de su padre y no me gustaría que sufrieran», sentencia.

Rocío Carrasco, una mujer sin miedo y dispuesta a iniciar un nuevo capítulo de su vida

Rocío Carrasco quiere empezar a vivir con normalidad. Aunque se encuentre en estos momentos en un discreto segundo plano, alejada del boom mediático, la hija de Rocío Jurado se encuentra contenta después de su catarsis, según hizo público Jorge Javier Vázquez tras mantener una conversación de más de 40 minutos con ella. «Solo espero dejar de tener ese pánico y ese terror al levantarme por la mañana. Se va a saber la verdad de 20 años y se va a ver el perfil de un ser egocéntrico, diabólico, pero todo a través de la verdad», sentencia la hija de «La más grande».