Un día después de que se celebrara el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el presentador del programa de Telecinco se ha metido en un «lío» por un desafortunado comentario que ha hecho a María Patiño. Durante este miércoles, en ‘Sálvame‘, varios colaboradores han probado a hacer una tortilla de patatas coincidiendo con el Día Internacional de la Tortilla de Patatas. Kiko Matamoros y María Patiño se han puesto al frente de unos fogones improvisados para preparar este plato de la cocina española. Sin embargo, el resultado no ha sido el esperado y ¡casi queman el plató! Sin embargo, el «desastre» no ha llegado de la mano del poco arte culinario de los colaboradores de televisión. Sino de un desafortunado comentario de Jorge Javier Vázquez que lo ha puesto en el ojo del huracán.

María Patiño no sabe cocinar una tortilla de patatas y Jorge Javier hace un desafortunado comentario

El caso es que María Patiño no sabía ejecutar la receta de la tortilla de patatas y Jorge Javier ha querido gastarle una broma, que no ha sentado nada bien a los internautas: «¿Pero qué clase de mujer eres tú?», dice haciendo referencia a que no sabe cocinar una tortilla de patatas. Aunque la cosa ha quedado ahí y no ha ido a mayores, en las redes sociales se han pronunciado y han atacado a Jorge Javier por hacer un comentario «machista» tan solo un día después de que asegurara que le gustaba mucho que existiera un Día Internacional de la Mujer.

Sin embargo, los internautas no entienden ese cambio de actitud por parte del presentador con tan pocas horas de diferencia. Así lo han hecho saber a través de sus perfiles sociales, donde han criticado a Jorge Javier y su comentario, al que han tildado de «machista». «Mucho 8-M y mucho defender a la mujer y hoy, un día después, cuestionáis a otra mujer… Feminismo todo el año. Guapa María Patiño. Apoyo a Makoke y a cualquier mujer cuestionada por como por como lleve su ritmo de vida«, decía un internauta. Pero no es el único que ha mostrado su queja al comentario del catalán.

Algunas de las críticas que ha recibido el presentador por su comentario a la colaboradora

«Jorge Javier a María Patiño cuando le ha dicho que no sabe hacer una tortilla de patatas: ¿Pero qué clase de mujer eres tú? Dirá que es una broma, aunque NO lo lo ha dicho y sinceramente eso ni se dice en broma porque no tiene ni p*** gracia🤮» o «Enciendo la televisión y lo primero que oigo es al impresentable de Jorge Javier Vázquez diciéndole a María Patiño ¿tú no sabes hacer una tortilla de patata qué clase de mujer eres?… ¿Y tú? ¿sabes hacerla payaso retrógrado misógino? Cada día te coronas más«, respondía otro internauta en su perfil de Twitter.

«Jorge Javier diciendo a Patiño qué clase de mujer eres que no sabes hacer una tortilla de patatas… Vergüenza máxima. Dos tíos como él y Matamoros no lo sepan hacer no pasa nada y María Patiño es mala mujer por no saber hacerla«, escribía otro. Y es que Patiño no ha sido la única que no ha sabido hacer una tortilla. Sino que ni Kiko Matamoros ni el propio Jorge han sabido cocinarla. Sin embargo, el comentario ha ido dirigido exclusivamente a la presentadora de ‘Socialité‘.

Belén Esteban le da algunos datos a María Patiño

María Patiño ha pedido ayuda a Belén Esteban, que se encontraba ‘conectada’ desde El Cubo de ‘Secret Story: la casa de los secretos’. La de Paracuellos del Jarama ha querido echarle un cable a su amiga y compañera: “Tienes que pelar la patata cuadraditos muy pequeños y cuando esté blanda la sacas. Bates los huevos…”, le decía antes de que Jorge Javier le cortara. Quería que fuera la propia Patiño quien cocinaba la tortilla de patatas, según ella supiera hacerlo.

“En otra época podríamos incluso ser impertinentes con el público, pero con los que nos quedan vamos a guardarlos. No vamos a ser pocos y encima los vamos a echar”, bromeaba Jorge Javier Vázquez en relación a la poca audiencia que está cosechando el programa en los últimos meses.

