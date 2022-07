«Este cumpleaños quizás sea el que no me importe estar lejos de ti porque eso significa que a estas alturas sigues en la isla. Te has demostrado que con esfuerzo todo se consigue en esta vida. Para mi, a día de hoy ya eres mi CAMPEONA. Aunque no leerás estas palabras, te queda muy poquito para llegar hasta donde puedas así que sigue esforzándote MI GUERRERA», le empieza diciendo a su hija.