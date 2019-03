Si algo bueno tiene Alba Carrillo es su sinceridad y transparencia. La modelo no tiene problema alguno en reconocer las cosas que le ocurren, los motivos de su felicidad o, también, las causas de sus penas. Así, y a pesar de encontrarse totalmente distanciada de Fonsi Nieto, padre de su hijo su hijo, no ha dudado en felicitarle en una fecha tan señalada.

El día del padre es una fecha especial para la mayoría de gente y, en plena era digital, son numerosos los usuarios que tiran de Instagram para compartir alguna fotografía junto a sus progenitores. Alba Carrillo no iba a ser menos y ha querido arrancar el día con una imagen antigua en la que aparece abrazada a su padre. Sin embargo, lo más llamativo no es el hecho de que la colaboradora haya elegido una instantánea que apenas tiene calidad sino el mensaje con el que la ha acompañado ya que tiene más de un destinatario: “A mi padre que me dio la vida ❤️y a Fonsi que me dio el mayor motivo por el que vivir👶🏼. Feliz día del padre! 🤗”

Tras unos días turbulentos, en los que su relación con Thibout Courtois se ha ido al traste prácticamente antes de empezar y ha tenido que ver con sus propios ojos como Feliciano López deseaba en público una pronta mejoría a Fonsi a causa de sus numerosas y sucesivas intervenciones quirúrjicas, Alba parece no guardar rencor alguno.

Lo cierto es que el hijo que tienen en común es motivo de felicidad para ambos y que tanto ella como él tratan de aprovechar y disfrutar junto al pequeño del mayor tiempo posible.