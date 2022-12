Leo Messi ya es Campeón del Mundo. Tras una frenética final celebrada en el estadio de Lusail de Qatar que se ha prolongado hasta los penaltis, Argentina se ha impuesto a Francia. Antonela Roccuzzo ha seguido con mucho nerviosismo un encuentro no apto para cardíacos. La argentina ha estado acompañada por sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, en un palco vip. Todos ataviados con la equipación albiceleste.

El momento de mayor júbilo se ha vivido en los penaltis. Antonela Roccuzzo no ocultaba su nerviosismo cuando su marido abría el marcador. Finalmente Di María sentenciaba esta gran final para Argentina que no ha fallado desde los once metros. Una vez el árbitro ha pitado el final del encuentro, la argentina y sus hijos han saltado de alegría. La tensión ha dado paso al entusiasmo y a una gran felicidad al ver a Leo Messi proclamarse Campeón del Mundo. Posteriormente, la argentina y sus hijos han bajado al terreno de juego para felicitar en persona al campeón. Por supuesto, la familia ha querido inmortalizar esta inolvidable final con muchas instantáneas.

