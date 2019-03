El tenista y la modelo han hecho un viaje a Malibú antes de que se celebre su boda y no han dudado en quedarse en un lujuso hotel de 2.000 euros la noche. Te mostramos todas las imágenes del exclusivo resort...

Feliciano López y Sandra Gago no han esperado a darse el ‘sí, quiero’ para irse a disfrutar de sus vacaciones. Y es que el tenista viajó a principios de mes a California para participar en el torneo Indian Wells, pero tras su derrota, no dudó en aprovechar sus días al otro lado del charco. Pero no solo, sino con la compañía de su prometida, la modelo Sandra Gago.

Para pasar unos días en pareja, Feliciano y Sandra no dudaron en reservar una habitación en el lujoso y exclusivo hotel Nobu Ryokan, uno de los más caros de Malibú, que cuesta como mínimo 2.000 euros la noche, tal y como asegura ‘Jaleos’. Dependiendo de la habitación que reserves, podría ascender hasta los 6.000 euros.

Entre los motivos que lo convierten en uno de los hoteles más exclusivos es que no puedes reservar una habitación a través de su página web. La única opción que hay es llamar por teléfono y hablar con alguno de los trabajadores del hotel.