Feliciano López manda un cariñoso mensaje a Fonsi Nieto

Fonsi Nieto está pasando un 2019 complicado. El 11 de febrero compartía con sus seguidores que se había sometido a una operación de pie: “Ya van 10 y 9 años de calvario con este pie, pero ya estamos viendo la luz al final del túnel”, escribía. El 25 de febrero volvía a pasar por el quirófano y hace apenas seis días, otra vez.

“Chicos aquí seguimos, una piedra más en el camino, y ya van 14, pero con muchísimas ganas de estar pronto como nuevo”, escribía desde la cama del hospital, donde volvía a someterse a una operación. Eso sí, ha desvelado que no pierde las fuerzas, a pesar de que en apenas un mes ya había pasado tres veces por el quirófano.

Pero la cosa no queda ahí. Fonsi Nieto ha vuelto a anunciar a través de su Instagram que acaba de operarse de nuevo. “Aquí no se pierde el ánimo!!!! Que no podemos estar en Qatar? Pues animamos a mis chicos de @pramacracing desde el hospital… vamos @jackmilleraus @pecco63 en nada estoy con vosotros, os echo mucho de menos #nevergiveup @confremar @dazn_es@motogp“, ha escrito muy animado.

Es la cuarta vez que Fonsi Nieto pasa por el quirófano en 2019

Durante su lucha por recuperarse, Fonsi Nieto ha recibido numerosos mensajes de apoyo y ánimo, no solo por parte de sus seguidores, también de otros rostros conocidos como Feliciano López, exmarido de Alba Carrillo, madre de su hijo Lucas. “Ánimo Fon. Mucha fuerza, que ya queda menos”, escribía el tenista con un corazón.

Es muy llamativa la amistad que hay entre ellos. No solo llama la atención la forma de llamar al piloto, sino que también ha acompañado el mensaje con un corazón.

