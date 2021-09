Antonio David Flores ha advertido a sus seguidores de la estafa que está circulando por redes sociales. No está pidiendo dinero a la marea azul.

Un mensaje en redes sociales ha puesto sobre aviso a la familia Flores. «No soporto la tiranía (…) Yo era de la marea azul, pero el despotismo y el intentar sacar beneficio me han abierto los ojos. Pedían tres euros por persona para pagar a los abogados y en cuanto se les dice que esos euros vayan para La Palma te bloquean. Esto es negocio», dice el citado comentario en un foro a favor de Rocío Carrasco. La polémica empezaba a desatarse, sin embargo, ha sido Antonio David Flores y su familia quienes han aclarado qué hay de cierto en esta historia. Este usuario de Facebook se sentía «engañado y estafado», ya que ha caído en la trampa, por lo que se han visto en la obligación de emitir un comunicado con el que zanjan cualquier bulo.

“Comunicado de la familia Flores-Moreno: Hay un grupo de Facebook que supuestamente está pidiendo dinero para ayudar a Antonio David a pagar sus deudas. Es mentira, la familia no está pidiendo nada, no vayáis a caer en el engaño”, dicen desde una cuenta de Instagram. Con estas contundentes palabras dejan atrás cualquier rumor que les relacione con la estafa y es que el colaborador insiste en que todo lo que ha tenido que ver con abogados lo ha pagado de su propio bolsillo. Son varios los frentes judiciales que tiene abiertos y, de momento, algunos de ellos los está ganando, lo que deja claro que está bien asesorado en el ámbito legal. No quiere dejar lugar a ninguna duda ni que nadie más caiga en este engaño.

En tan solo unas horas han sido muchos los que se han volcado con la familia, pues aseguran que están volviendo a ser víctimas de nuevo tras el documental. La marea azul ha vuelto a apoyarles de nuevo, insistiendo en que pase lo que pase estarán ahí, ya que saben que su vida no es fácil desde que comenzara ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. Él, de momento, no se ha pronunciado sobre este hecho y ha dejado que sean otros los que expliquen que toda esta historia es mentira. Aunque el malagueño siempre se dirige públicamente a este movimiento que le apoya, jamás les ha pedido dinero para nada y así han vuelto a repetirlo.

A pesar de que en los últimos meses Antonio David Flores ha limitado al máximo sus apariciones, quien sí se ha pronunciado acerca de las polémicas que sobrevolaban sobre su familia han sido los suyos. Quieren apoyarle y que no se sienta solo al ser conocedores del momento al que hacen frente. Para él los últimos meses han sido muy difíciles y espera que muy pronto pueda volver a la normalidad.