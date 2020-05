En su canal de Mtmad, Violeta Mangriñán ha compartido todos los detalles de su último retoque estético. Se trata de un tratamiento de bótox con el que pretende corregir un problema médico que padece desde hace tiempo.

La joven ha explicado que «desde hace unos cinco o seis años uso férula de descarga para dormir. Este problema lo tengo a causa de los nervios. Soy muy nerviosa y cuando duermo descargo todo ese nervio. Imaginaos: si lo descargo durmiendo, cómo soy de nerviosa». Durante todo este tiempo «pensaba que no había otro método paliativo para esto».

Pero, por suerte, recientemente descubrió que existían otras maneras de poner fin a su dolencia. «Hace unos meses me enteré que había un tratamiento para bruxismo. Te pinchan bótox en la mandíbula y en el músculo. Y lo que hace es que el músculo se afloja y se destensa y mejora un poco. A mí me alivió un poco y lo noté muchísimo. Me lo hice en diciembre y ahora que han pasado como seis meses y tengo que volver a hacerlo porque a los seis meses va perdiendo efecto.

Se ha pinchado bótox en la mandíbula

«No sé qué ha pasado estos dos meses de confinamiento que he apretado muchísimo más de lo normal. Por la cuarentena estas semanas estoy mucho más nerviosa de lo normal y por la noche se nota”, ha contado. “La incertidumbre de no saber lo que va a pasar me ha hecho apretar mucho más. Ha habido días que me he despertado por la mañana con la férula llena de sangre».

Violeta ha explicado que se puede poner remedio al bruximo siempre que uno se ponga «en manos de profesionales». Profesionales como el afamado doctor Camilo Esquivel, exmarido de la exmodelo y doctora especializada en medicina estética Carla Barber. Y es que «el tema no es ninguna tontería. Me ha hecho sufrir muchísimo. Ha habido días que he sentido dolores de cabeza y puede desencadenar en migrañas, dolores de cabeza e incluso dolores cervicales».

