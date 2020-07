La navarra ha hecho inventario de los artículos que le han sustraído en el robo de su casa. La cantidad total asciende a 73.000 euros.

Días después de ser víctima de un robo en su ático madrileño, Sofía Suescun ha visitado e plató de ‘Sálvame’ para contar con todo lujo de detalles el valor de los objetos sustraídos. La mayoría de las cosas que arrasaron los ladrones eran prendas de diseño, calzado y gafas de sol de firmas de lujo y bolsos de marcas exclusivas. Las típicas pertenencias de una joven de 23 años que ya es una estrella de la televisión. Pero también se llevaron dinero en efectivo. Y no era calderilla precisamente. Los delincuentes que atracaron la vivienda de la novia de Kiko Jiménez se llevaron un suculento botín. Y es que tenía 13.000 euros en metálico guardados en su residencia. Así, lo que muchos considerábamos como el primer pisito de soltera de la navarra ha resultado ser un auténtico museo de trapitos y complementos de alto standing. Como si de una Kardashian se tratase, su residencia albergaba miles de euros en artículos de moda.

Que la Suescun ha facturado dinero, y mucho, es algo que conocíamos todos los que la seguimos en televisión y en sus redes sociales, donde la siguen 1,2 millones de ‘followers’. También era de dominio público que llevaba un elevado tren de vida. Es soltera, gana cuantiosas cantidades como colaboradora de Mediaset y lleva años ocupando numerosos titulares. Lo que no sabíamos es hasta qué punto llegaba su vida de lujos. Esta tarde, al hacer una valoración económica de lo que le han robado, Sofía Suescun ha destapado el dineral que manejaba.

Mientras Sofía y Kiko estaban de vacaciones en Ibiza, un grupo de ladrones desvalijaron su piso en Valdemoro, a las afueras de la capital. Los atracadores se llevaron hasta su coche, aparcado en su plaza de garaje. También se han llevado material comprometido. «Me consta que se han llevado fotografías subidas de tono, bastantes pendrives… al final tampoco es que me importe, es lo que hay, no me avergüenzo. Me consta que tienen fotos mías íntimas», decía.

Por suerte, los nervios de los primeras horas posteriores a ver su casa destrozada han pasado ya. «Ya estoy más tranquila», explicaba. Y es que ha estado varios días hecha un mar de nervios. «No he dormido, no he tenido hambre. He recuperado parte de lo que han robado. Estoy encantadísima con el trabajo de la Guardia Civil».

Tenía 5.000 euros «para el día a día»

Lo que no ha recuperado y ya da por perdido son los miles de euros que atesoraba en casa. Un total de 13.000 euros en metálico que no volverá a ver. De esa cantidad, 8.000 eran «los ahorros» de su hermano, Christian Suescun, quien le había pedido que los custodiara. «Decidió sacarlo porque es un despilfarrador, y mi madre se lo administraba. Es lo que más cosa me da, pero yo se lo voy a pagar sin problema porque me siento súper culpable», ha aclarado. La otra parte eran de su propiedad. «Míos más o menos tenía 5.000 euros». Un dinero que guardaba «para el día a día». Para explicar tan sorprendente dato ha detallado que necesita tener efectivo para gastos cotidianos, como traslados o compra de enseres. «Viajo mucho, tengo que tirar de dinero en efectivo porque a veces no me iba la tarjeta o para muebles de mi casa», aclaraba. Lo suyo es tener cashflow y lo demás son tonterías.

«No soy derrochadora»

En su tasación de objetos personales ha matizado que ha «tirado por lo bajo». Pues bien, al contar su estimación de mínimos ha detallado que en zapatos de llevaron «unos 3.000 euros». También «se han llevado una caja llena de gafas» valorada en «unos 1.000 euros». A esto habría que sumar el valor total de los bolsos, que «supera los 5.000 euros fácilmente». Su ropa, en general, tenía un valor de unos 1.000 euros. Y un coche valorado en 50.000 euros. Sofía ha querido dejar constancia de que no malgasta su dinero. «No soy derrochadora, pero me gusta darme un capricho. Tengo algún bolso que cuesta más de 1.000 euros. Los tengo como reliquias guardados».

«He sufrido muchísimo y es una pena que gente tan mala haga daño de esta manera», zanjaba. Y es que basta con tirar de calculadora para dar con el cómputo final de las pertenencias de Sofía Suescun: 10.000 euros en artículos de ropa y complementos más 50.000 de su vehículo. Todo ello da un total de 60.000 euros. Si a esto sumamos la «calderilla», el monto asciende a 73.000 euros. Resulta fácil entender la crisis nerviosa que sufrió al entrar en su domicilio y ver que tantísimo dinero se le había esfumado en cuestión de horas. Menudo disgusto.

