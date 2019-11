8 «Teresa sufre mucho con las críticas a nuestra relación»

Bigote no duda a la hora de responder que él es más fuerte ante las críticas: «Teresita es muy sensible. Ella está acostumbrada a un tipo de periodismo. ¡Si han matado a Teresita! Yo le digo: no sufras. Lo pasa fatal. Sufre mucho con las críticas a nuestra relación. A nosotros nos están separando desde hace seis años».

