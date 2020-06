La muerte de Pau Donés, falllecido a consecuencia de un cáncer de colon a los 53 años, ha encogido el corazón de miles de admiradores dentro y fuera de nuestras fronteras. Son muchos los amigos, rostros conocidos y seguidores del cantante de Jarabe de Palo que han lamentado su pérdida a través de las redes sociales. Es el caso de Dani Rovira, que le ha enviado un sentido mensaje de pésame en su cuenta de Instagram.

La emotiva despedida de Dani Rovira a Pau Donés

Al conocer la triste noticia de su muerte, el protagonista de películas como ‘Ocho apellidos vascos’ o ‘Superlópez’ ha publicado unas palabras muy emotivas. «Naciste en la cara buena del mundo. Gracias por todo lo que nos diste. Qué mañana tan horrorosamente triste. Serás un motivo más para los que siguen batallando. Descansa en paz, Pau».

El pasado 25 de marzo, Dani Rovira anunció que padece cáncer. Desde entonces los contenidos que sube a sus redes sociales son especialmente sensibles con la enfermedad con la que lucha con el mismo optimismo que Donés.

La emoción del actor al escuchar la nueva canción de Jarabe de Palo

Dani Rovira no era en absoluto ajeno al cáncer que padecía Pau Donés. Hace apenas unos días, el pasado 28 de mayo, compartía unas palabras de admiración en sus redes sociales después de que el valenciano presentara la nueva canción con su grupo, ‘Eso que tú me das’. «Anoche escuché y vi el videoclip de lo último de Pau Donés. No puedo parar de escucharlo una y otra vez e inevitablemente emocionarme. Yo quiero vivir en esa azotea, cantando, bailando, celebrando la vida, repartiendo gracias y brindando por todo lo bueno que tenemos. Ahora que, en cierta manera, puedo saber el color del cristal por el que mira Pau, estoy experimentando conexiones que antes pasaba por alto», comienza diciendo Dani Rovira en una de sus últimas publicaciones. Su enfermedad cambió de manera radical sus prioridades y su actitud ante la vida tornó a mucho más positiva si cabe. «Para mí, este videoclip podría ser un resumen de lo que entiendo yo por entender la vida. En una época donde el odio, el ruido y el egoísmo parece que van ganando foco y protagonismo, debemos apostar por todo lo contrario. La batalla consiste en quedarnos con lo bueno, transformar desde los hechos, desde la alegría y el agradecimiento», escribía.

Y es que el último single de Jarabe de Palo es un canto de agradecimiento. Incluso podría ser una carta de despedida escrita de manera adelantada. «Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía eres lo, lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea», reza la letra.

La lucha de Dani contra el cáncer

El tema emocionaba tanto a Rovira que aprovechó el mensaje de Pau y su grupo para mostrar su agradecimiento. «Gracias a todos los que hacéis mi vida un lugar más apetecible. Gracias a todos los que, con vuestro cariño, me hacéis ser feliz. Y que la vida merece la alegría. Gracias Pau por la emoción. Gracias por la lección. Venimos para cuatro días…pensemos bien cómo vamos a invertirlo. Gracias a todos por todo lo que me dais, que es mucho más de lo que pido», concluía en su post. Su pareja, la actriz Clara Lago, le respondía: «Gracias a ti, compañero, por todo lo que le regalas al mundo».

El músico siempre ha demostrado su optimismo y su carácter positivo a pesar de mantener una constante lucha contra el cáncer de colon que le diagnosticaron en 2015 y del que tuvo que ser operado. El pasado miércoles, durante una visita al hospital, Dani compartía una foto de su última sesión de quimioterapia con unas palabras que demuestran su espíritu de lucha ante el mal que padece. «Sexto Round. Ahora al rincón a descansar un poco y a escucharme, permitirme y volver a remontar. Ánimo a todos los que estáis en este combate. Amor, humor, descanso y buenos alimentos. #siemprefuerte»«, decía.