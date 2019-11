6 «Ahora comprendo mucho mejor a Gloria Camila»

En sus declaraciones al programa que presenta Emma García en Telecinco, Michu ha explicado que mantiene una buena relación con la familia de José Fernando. Incluso ha revelado lo que piensa sobre Gloria Camila. «Es una niña que no es tonta y este mundo es muy complicado. Antes no la entendía y ahora la comprendo mucho mejor, la respeto mucho más, ahora que he pasado por esto un poquito».

El círculo íntimo de la hija de Ortega cierra filas en torno a ella