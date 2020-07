Máximo Valverde está muy ilusionado con el proyecto que se trae entre manos y es que ha decidido tomar las riendas de una nueva película que no solo espera protagonizar él, sino que además confiesa que ha escrito personalmente el guion. Un trabajo en el que ha depositado toda su ilusión y que no ha dudado en explicar en su última aparición pública: “Es un guion que he escrito en estos días, porque es la historia de un triunfador que empieza su decadencia con todas las cosas que le puede pasar, el amor, el dinero… hay intriga, un poquito de suspense”.

Como no podría ser de otra forma, Máximo Valverde le ha reservado un hueco muy especial a Isabel Pantoja en esta película, no tanto para ser la intérprete de uno de los personajes, sino precisamente por haber inspirado uno de ellos. Y aunque no ha querido desvelar más sobre la historia que encierra su próxima película, sí que deja caer que la figura de Isabel Pantoja está relacionada como “amores, desamores, traiciones y celos”, explica a ‘Europa Press’.

Sobre Isabel Pantoja ha hablado largo y tendido Máximo Valverde, su amor de juventud. Incluso ha valorado su paso por ‘Supervivientes’ y otras acciones recientes en televisión. Vea el vídeo para comprobar cómo habla de ella como concursante de reality y como musa de su nueva película, que por el momento está en la fase de maduración de la idea y redacción del guion, pero que pronto podríamos verla en los cines.