Makoke defiende a Diego Matamoros tras la ‘traición’ de Estela

Makoke ha sorprendido al cambiar su tradicional enfrentamiento contra Diego Matamoros para defenderlo públicamente en ‘Sálvame’. Su mujer, Estela Grande, coquetea dentro de la casa de ‘GH VIP 7’ con Kiko Jiménez. Y a la ex de Kiko Matamoros le da «pena» ver al joven en la delicada situación que está.

Diego Matamoros y Makoke han estado enfrentados durante mucho tiempo. Sin embargo, los acontecimientos en la casa de Guadalix de la Sierra han hecho que la malagueña se posicione a favor del hijo de su exmarido. «No es que defienda a Diego, pero defiendo a las parejas que están fuera».

El flirteo entre Estela y Kiko Jiménez

Y es que desde que comenzó el ‘reality’ de Telecinco, el roneo entre Estela Grande y Kiko Jiménez se intensifica cada día que pasa. La química entre ellos es evidente. Además, ambos han dejado caer lo que sienten el uno por el otro. Estela llegó a sugerir la idea de estar una hora con el jienense sin cámaras. «Me gustaría una hora de intimidad sin saber que estoy siendo grabada, escuchada… Una hora de intimidad de verdad». Esto, y otros muchos comentarios e insinuaciones entre ellos, ha provocado que sus respectivas parejas hayan estallado en los platós.

Diego Matamoros, hundido

El joven ha decidido dejar de defender a su mujer en los platós. Según ha revelado su padre, lo está pasando muy mal. Al principio intentó defender a su mujer, pero ha decidido tirar la toalla. «Que no me espere el día que salga del concurso. Que sea consciente del año que ha hecho«, ha dicho.

«Diego es muy sentido»

Makoke ha explicado que se pone en la piel de Diego y siente empatía con él. «Me da pena ver a cualquier persona que lo esta pasando mal. He visto a Diego y sé que para eso es muy sentido».

«Defiendo al marido de la concursante»

La andaluza ha sido capaz de superar las viejas rencillas con Diego. «Defiendo al personaje, al marido de la concursante», ha aclarado.

«Diego es muy macho alfa»

La ex de Kiko Matamoros ha asegurado que Diego es «muy orgulloso» y «muy macho alfa». Por eso considera que se siente ofendido, «haciendo el ridículo». Eso sí, no está de acuerdo con la manera en la que su exmarido ha defendido a su hijo. «Discrepo de los consejos de Kiko hacia Diego. Dice que actúa de una manera infantil e inmadura y no lo veo así».

«Esa casa tiene una magia especial»

Makoke sabe lo que es estar encerrado en ‘Gran Hermano’ porque ella ha concursado en el ‘reality’. «Esa casa tiene una magia especial. Hay un vínculo que solo lo vives con esa pareja que te acompaña«, ha confesado.

«Soy súper feliz con Tony»

Makoke conoció a su actual pareja, Tony Spina, dentro de la casa de ‘GH’. A día de hoy, no piensa en la diferencia de edad que los separan. Él es 19 años más joven que ella, pero no le da importancia. «Yo soy súper feliz. Estamos fenomenal. Vivo el presente súper bien. No me quiero hacer ilusiones de futuro. Mi plan más a largo plazo es para la semana que viene. No puedo pedirle más a la vida. Estoy feliz».

Sobre Kiko Matamoros: «Es una persona muy difícil»

Superada su difícil separación, Makoke ha hablado también de su exmarido. «Kiko es una persona muy difícil. Le tengo cariño. Es el padre de mi hija, pero veo cosas que antes no veía de él. De cómo se expresa, de la soberbia que tiene. Antes lo no veía porque estaba muy enamorada de él». Y tiene muy claro que nunca podrán ser amigos: «Nunca será posible tener una relación fluida con él».

