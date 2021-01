Un sinfín de globos y muchos detalles, Irene Rosales ha mostrado ilusionada una de las sorpresas que ha tenido la pequeña por su tercer cumpleaños.

Hace justo hoy tres años que Kiko Rivera e Irene Rosales ponían el broche de oro a su historia de amor con la llegada al mundo de su segunda hija en común, Carlota. El bebé nacía en un momento especialmente complicado para el DJ quien vuelve a atravesar una etapa dura con el enfrentamiento que mantiene con su madre, Isabel Pantoja. Intentado evadirse de los problemas, el matrimonio ha sorprendido a la benjamina de la familia con una gran fiesta de cumpleaños con temática Disney.

Parece que la pequeña adora el cuento clásico de ‘Blancanieves y los siete enanitos’ por lo que su hogar se ha teñido de los colores de la princesa. El salón de la casa se ha inundado de un sinfín de globos donde no ha faltado un enorme arco que seguro hará las delicias tanto de pequeños como mayores. «Creando ilusión», señalaba su orgullosa mamá. Una celebración íntima por las restricciones impuestas para frenar el avance de la pandemia. La Junta de Andalucía fijaba recientemente como los grupos máximo de reunión en 4 personas.

Algo que seguro no impedirá que Carlota se sienta como una auténtica princesa en su gran día. Sus padres se han afanado por sorprenderla, una vez más. Su madre revelaba que la comida consistiría en hamburguesas ya que siempre que celebraban un cumpleaños de uno de los niños hacían un pedido a domicilio a una conocida franquicia estadounidense.

Kiko ha sido uno de los primeros que recordar la fecha vía redes y le dedicaba un emotivo mensaje: «Y todavía recuerdo cuando vi tu carita, llegaste en mal momento, en el peor de mi vida. Te convertiste en mi sueño en apenas unos días, no quiero despertar, tú me diste la vida. Gracias por ser «mi pedacito de cielo». Gracias por ser lo que más quiero. Gracias por ser la que salvó mi alma. Gracias por ser la alegría de mi casa…. Felicidades 🎁cariño mío hoy cumples 3 años y yo no puedo ser más afortunado de tenerte como hija❤️. Te quiero te quiero te quiero te quierooooo».

La felicitación de Anabel Pantoja

Su tata Anabel también le ha dedicado unas bonitas palabras: «3 años que está princesa 👑 llegara, para darnos muchísimos momentos bonitos, son su sonrisa con sus bailes sus charloteos y su carácter tan personal… Cuando tú llegaste me cambió la vida, pienso que fuiste mi 👼🏻 🖤. Te quiere SU TATA».

Tendremos que esperar para saber si Isabel Pantoja se ha puesto en contacto con su nieta para felicitarla. Irene Rosales desvelaba recientemente que la artista sí había hablado con las pequeñas recientemente a través de videollamadas. La dura guerra que la tonadillera mantiene con su hijo se recrudece día a día. El DJ dio un ultimátum a su madre el pasado domingo: «Tienes 24 horas mamá. Te voy a dar la última oportunidad de ponerte en contacto conmigo». Mañana Kiko volverá a sentarse en ‘Domingo Deluxe’ para continuar desgranando los nuevos detalles del conflicto.