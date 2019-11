8 Su primera visita a ‘Sálvame’

Es la primera vez que el hijo de Isabel Pantoja ha visitado el plató de ‘Sálvame’. «Siempre he venido al ‘Deluxe’, le explicada a Paz Padilla. «Es la primera vez que vengo». La presentadora recibió al Dj con un cálido abrazo y con unas palabras de agradecimiento. «Quiero darte las gracias. He estado muy pendiente de ti. Te veo tan bien. Me siento muy orgullosa de ti y que lo hayas superado y recuperes tu trabajo».

