Algo abrumada por la presencia mediática, la joven ha optado por guardar silencio ante las preguntas de la prensa.

Envuelta en una nube de fotógrafos, así ha celebrado su 18 cumpleaños Julia Janeiro. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario disfrutaba de la fecha junto a su novio, el futbolista del Real Aranjuez Club de Fútbol, Brayan Mejía. Alejada de su familia, ha salido a comer a un restaurante de la capital donde se ha visto sorprendida por la presencia de diversas cámaras que esperaban escuchar sus primeras declaraciones públicas.

Algo abrumada por la presencia mediática, no se ha pronunciado y ha optado por guardar silencio. La joven acudía a la cita con un atrevido minivestido negro que contaba con un vertiginoso escote. Completaba su estilismo con sandalias y clutch. El novio de la joven, de 20 años, también era captado entrando al local. Ambos lo hacían de forma separada. El futbolista -español pero de ascendencia colombiana- elegía un ‘look’ casual compuesto por camisa, jeans y zapatos.

Julia Janeiro ha dado la bienvenida a la mayoría de edad arropada por su pareja, pero lejos de su familia. No ha podido soplar las velas junto a sus padres ya que se encuentra en Madrid. Eso sí, ha aprovechado para pronunciarse a través de sus historias de Instagram con una significativa imagen. Lo hacía rescatando una foto de su infancia en blanco y negro que acompañaba con un escueto texto: «Sweet 18 (Dulces 18)».

La madre de la joven, María José Campanario, ofrecía recientemente una entrevista en el diario ‘La Razón’ donde subrayaba que su hija mayor no tenía intención de hacerse famosa ni participar en ningún programa de televisión. Sin embargo, ya está despuntando en las redes sociales donde cuenta con más de 111 mil seguidores. Julia reside en Madrid donde está volcada en sus estudios de Administración de Empresas. Su nacimiento se produjo en el año 2003, poco después del sonado ‘sí, quiero’ de Jesulín y María José. Su hermana Andrea tenía por aquel entonces cuatro años.

Un estilo rompedor

Jovial, atrevida… destaca por su pasión por la moda y las últimas tendencias. Una afición que se refleja en las publicaciones que realiza en redes donde apunta maneras para convertirse en una destacada ‘influencer’. Julia Janeiro tiene un estilo rompedor, muy casual y actual que recuerda inevitablemente a las grandes divas del pop y también del reguetón. Además es una gran enamorada de los viajes, los coches y adora el mar, algo que siempre echa de menos.

Belén Esteban recientemente se pronunciaba sobre la joven y lo hacía por primera vez de forma pública. «Que con 18 años le hagan lo mismo que a mi hija, que pongan sus fotos de pequeña, sí lo van a hacer. Yo no lo sé, claro que ahora saldrá como mi hija… Es un tema que a mí no me incumbe, pero siendo hermana de mi hija, hiciera lo que hiciera, no me gustaría que le hicieran daño», señalaba en ‘Sálvame’.