Jaime Peñafiel ha revivido en ‘Sálvame’ cómo vivió los días más difíciles de los últimos años, cuando padeció coronavirus. El periodista se ha sentado en el plató del programa para comentar las últimas novedades sobre el rey don Juan Carlos, que está siendo investigado por la Fiscalía del Supremo por cobrar supuestamente comisiones millonarias por las obras del AVE a La Meca.

Peñafiel contraía el virus – declarado pandemia global por la Organización Mundial de la salud el pasado 11 de marzo- hace tres meses. Entonces, explicaba a SEMANA que él y sy mujer empezaron a sentir los primeros síntomas de su enfermedad en su casa de Toledo: «Creo que ha sido una de las personas del servicio la que nos ha contagiado. Mi esposa también lo tiene así que nos hemos venido corriendo a mi residencia de Madrid y aquí ya estamos ella y yo solitos». Entonces hablaba del coronavirus con tranquilidad: «Mi médico internista de la clínica de La Luz me está controlando y me ha dicho que todos los síntomas son de este virus. Tengo fiebre, pero de momento estoy bien. Si empeoro o tengo dificultad respiratoria ya me ha dicho que habría que ingresarme».

«Me acordaba de mi hija»

Pero lo cierto es que, a sus 88 años, la vida del periodista estaba en peligro tras haberse contagiado. En su visita al espacio de Telecinco, Peñafiel ha revelado que lo pasó verdaderamente mal tras contagiarse por Covid-19. «Es terrible. Es algo que no puedo olvidarlo. Se va tu vida como se va el día», confesaba. «Sentía que me moría. Esos días pensaba que ya había hecho todo en la vida. Me daba pena de mi mujer, Carmen, que se quedaba sola. Me acordaba de mi hija y de algún amigo muy querido mío».

Durante el tiempo que estuvo enfermo, Peñafiel pensó que había llegado su final. «Le dije a mi mujer que me dejara morir en paz». «¿Viste alguna luz al final del túnel?», le ha preguntado Jorge Javier Vázquez. «No vi ninguna luz. El día que se va me voy yo con el día», respondía. Ahora que está completamente recuperado siente «muchas ganas de vivir, que es lo más importante. Debo de estar muy fuerte cuando he salido de ésta».

Con sentido del humor, el comentarista bromeaba con la salud de la Reina Isabel de Inglaterra, que «con 88 años sigue montando a caballo». Es la misma edad que tiene él.