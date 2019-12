Irene Rosales se rompe al revelar su dura situación familiar

"No estamos pasando por una buena situación de salud en mi familia", ha confesado la mujer de Kiko Rivera en 'Viva la vida', entre lágrimas.

Irene Rosales ha confesado en ‘Viva la vida’ estar viviendo una situación muy delicada en su entorno familiar. Al hablar sobre ello, no ha podido reprimir las lágrimas.

La mujer de Kiko Rivera se rompe en pleno directo

Emma García ha notado algo en la colaboradora, y no ha dudado en preguntarle qué le pasaba durante la emisión de ‘Viva la vida’. Irene, ¿estás bien? ¿Estás teniendo un fin de año bueno? ¿Qué te pasa? Conozco muy poco a Irene, lo que nos vemos aquí, pero hoy te he notado algo». La modelo respondía, sincera: «No, todo muy bien con Kiko».

Pero al hablar se le caían las lágrimas. «Son fechas donde todos estamos un poco más sensibles. De repente nos reímos, nos echamos los trastos a la cabeza, lloramos o le damos un aplauso a Irene para darle todo el cariño», comentaba la presentadora.

«Está todo bien. Lo que pasa es que en casa no estamos pasando una buena situación de salud en mi familia», reconocía la mujer de Kiko Rivera. Irene ha revelado que no estuvo con su marido el pasado 25 de diciembre en Cantora (el mismo día que visitó Omar Montes la finca de Isabel Pantoja, ya que que aprovechó el día para reunir a sus hermanos en una comida familiar en casa. «Ahora me pierdo todas las que pueda (las fiestas familiares). En mi casa hay una situación familiar complicada y ahora quiero estar más con mi familia», señalaba.