¿Están distanciadas Anabel y su prima? ¿Se ven con frecuencia? ¿Se hablan? La colaboradora ha zanjado todas las dudas en ‘Sálvame’.

Que Anabel Pantoja y Chabelita son primas muy queridas es bien sabido por todos. Que tienen sus más y sus menos tampoco es novedad. Esta semana, las diferencias entre dos de las mujeres más importantes en la vida de Isabel Pantoja se han puesto sobre el tapete. ¿Están enemistadas? ¿Hay mal rollo entre ellas? ¿Cómo está la relación entre las féminas con más poderío del clan Pantoja? La colaboradora ha dado todas las respuestas en ‘Sálvame’.

«Hemos estado muy alejadas»

En el programa de Telecinco, la sevillana ha hecho balance de los últimos comentarios que ha hecho su prima, quien ha hablado sobre el polémico video de Anabel metiéndose con su novio tras una noche de fiesta. A Isa no le han gustado nada las imágenes de su prima tan exaltada tras beber agua con misterio. Cree que si ella hubiera hecho lo mismo la opinión pública la hubiera juzgado más duramente. Al conocer su opinión, Anabel no ha podido ocultar el distanciamiento entre ellas. «Hemos estado muy alejadas. Ella vive en el Puerto de Santa María. Ella tiene su vida y yo la mía y cuando ella me ha necesitado he estado ahí», recordaba el pasado miércoles.

También lamentaba que cuando ella ha necesitado la ayuda de Chabelita ésta no le ha correspondido de manera recíproca: «A lo mejor no igual». Incluso revelaba que solo ha visitado la casa de Isa en dos ocasiones. «Yo he estado dos veces, no he estado más. Lo que ha hecho ella es una remodelación. Si se ha mudado a mí no me lo ha contado. Así que mira lo importante que soy. A mí no me ha dicho nada de mudarse», espetaba.

Aunque los lazos entre ellas se han debilitado en los últimos tiempos, Anabel no desea que nada afecte a su relación con la tonadillera: «Mi tía para mí es como si fuera mi madre. Ha querido que yo estuviera donde ha estado su hija. Hace ocho años me tocó defender a su hijo y me quedé aquí».

La «acalorada» conversación entre Anabel y Chabelita

Esta tarde, la sevillana ha confesado que ayer salió del programa muy afectada. Esto la animó a telefonear a su prima. «La llamé. Ella me manda un audio muy largo», ha contado. En esa conversación la tensión era palpable, tal y como ha revelado Anabel. «Ayer hablando con ella empezamos una conversación, al principio acalorada. Me caliento, me vengo abajo y saco esa cosa… Me fastidia que ahora pase esto cuando yo apenas critico nada. Ella estaba con la mosca… Me ha dicho: ¿Por qué no has cogido el teléfono y me has llamado?».

Al parecer, Anabel tomó una decisión que no comunicó a su prima, y esto provocó el distanciamiento entre ambas. «Últimamente estábamos más alejadas. Yo cometí un error que fue una chorrada pero tenía que haberla avisado de algo y le pedí disculpas», añadía.

«Terminé llorando»

Tras su charla telefónica con Isa, Anabel acabó desahogándose por completo. «Terminé llorando, pero no llorando de mal. Ella acabó riéndose y diciéndome: ‘Eres igual de dramática que mamá’. Así que las rencillas han quedado resueltas.

Al escuchar su relato, Alonso Caparrós ha comentado: «Lo que le pasa a Isa es que siente un agravio comparativo. Ella siente que es la apestada y todo le cuesta el doble». Su compañera, indignada, ha dejado claro que «ella ha entendido por qué su madre se ha comportado con ella de una determinada manera. No se ha sentido desplazada. Lo que ha dicho es que su madre la ha querido sobreproteger.

Abandona el plató tras los comentarios de Kiko Hernández

También Kiko Hernández ha dado su opinión sobre lo que separa a Anabel de su prima. No ha dudado en llamar «sucia» a su colega por la manera en la que habla de Chabelita, lo que ha provocado que ésta saliera escopetada del plató. «Está metiendo una mierda entre mi prima y yo. Yo no me meto con la suya. ¡Que me dejes en paz, que no llames sucia! ¡Que te laves la boca para hablar de mi familia! ¡Que te vayas a tomar viento!», le recriminaba. «Es una maleducada», contestaba el madrileño.