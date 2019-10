7 Sus problemas con las drogas

El acelerado ritmo con el que vivió su juventud le hizo caer en el consumo de drogas. Y eso, a pesar de haber tenido una progenitora vigilante. «He tenido una madre que no se ha acostado hasta que yo no he llegado. Me decía: no hagas esto, no hagas lo otro… Yo era un exceso en sí. A mí, gracias a Dios aquello no me llevó. Si no se inventaba un exceso ya me lo inventaba yo», decía.

