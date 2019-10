7 «Te has olvidado de mí»

«Tengo la sensación de que te has olvidado de mí. En el momento en que te has metido en una cama con otra persona no creo que hayas pensado en mí. Yo entré en ‘Supervivientes’ con novio y me enamoré de otro chico, pero no jugué a dos bandas», decía la colaboradora de ‘MyHyV’. Su novio se defendía: «En todo momento te he respetado. Estela es una amiga«.

Alejandro Albalá y Hugo Paz arremeten contra Sofía Suescun