A Cayetano Rivera y Eva González les costó mucho fijar la fecha del bautizo de su hijo. “Aunque no es obligatorio, queremos bautizar a nuestro hijo. Es un momento muy familiar que queremos disfrutar, pero no hemos tenido tiempo de organizarlo y no sabemos cuándo podremos”, declaraba la presentadora hace un par de meses. Los compromisos profesionales de ambos -Eva ha estado grabando los directos de ‘La Voz’ y Cayetano se encontraba en plena temporada taurina- imposibilitaban un bautizo en el que los dos se querían implicar, pero finalmente, ha habido consenso, y el ansiado sacramento tendrá lugar el próximo 1 de junio en Ronda.

5 Francisco, el damnificado de ese 1 de junio Los padres del pequeño Cayetano, que ya tiene 15 meses, están felices, pero ¿les ha venido igual de bien la fecha al resto de invitados? El mayor perjudicado con la elección de la fecha ha sido el hermano del papá, Francisco Rivera, que ese mismo día tiene un compromiso taurino ineludible que complica mucho su asistencia al bautizo de su sobrino. 4 La fatal coincidencia El primogénito de Paquirri torea ese mismo día en la plaza de toros de San José del Valle, en Cádiz, donde comparte cartel con Jesulín de Ubrique, Fermín Bohórquez y Alfonso Vázquez. Se trata de una fatal coincidencia que, pese a todo, el diestro resolverá de la mejor manera posible. 3 “No me perdería el bautizo de mi sobrino por nada del mundo” Puestos en contacto con Francisco, el torero ha explicado que acudirá a ambos compromisos. Eso sí, asegura que es un “horror” que hayan coincidido. “Yo ya tenía cerrada mi asistencia a ese festival, estaba firmado el contrato y se había presentado el cartel cuando mi hermano anunció la fecha del bautizo de su hijo. Es algo que me ha cogido absolutamente a contrapié pero trataremos de resolverlo porque no me perdería el bautizo de mi sobrino por nada del mundo”, explica Paquirri. 2 Una fiesta que se alargará Pero, entonces, “¿cómo va a organizarse el maestro el próximo 1 de junio?”, quiere saber esta revista. “Yo he sido siempre muy responsable con mi profesión y, por supuesto, que estaré el próximo 1 de junio en San José del Valle. La idea es ir a la ceremonia de Ronda y después marcharme a Cádiz para torear. Por suerte solo hay una hora y medio de camino y está cerca. ¿Te imaginas que hubiera sido en Burgos? Hubiera sido imposible de compaginar. Pero siendo en Cádiz mi idea es ir a la ceremonia de Ronda, acudir a torear y después de la faena volver a Ronda para continuar con la fiesta de después, que me consta que se alargará”, cuenta Francisco a SEMANA. 1 Un día ajetreado Incógnitas despejadas, ya no hay duda de que el próximo 1 de junio será un día ajetreado para Paquirri. Él lo tiene claro: su sentido de la responsabilidad le obliga a cumplir con el festival taurino de San José del Valle, pero tampoco está dispuesto a perderse el bautizo de su sobrino “por nada del mundo”. Se perderá el banquete, eso sí.