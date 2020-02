Fran Rivera lleva cinco años casado con Lourdes Montes, madre de sus dos hijos pequeños. Su boda, celebrada el 12 de julio de 2014 en la Capilla de Los Marineros de Sevilla, fue en enlace del año. Y dio mucho que hablar. Sin embargo, hay un detalle sobre el matrimonio entre el diestro y la diseñadora que nadie conocía.

«Me he casado tres veces, dos con la misma»

Fran ha revelado en ‘Espejo público’, el programa en el que colabora, en qué régimen dio el ‘sí, quiero’ a su esposa. El hermano de Cayetano Rivera comentaba el tema de la mañana: el negocio de los divorcios. Fue así cómo ha contado cómo fue su divorcio de Eugenia Martínez de Irujo, madre de su hija Tana Rivera.

«Yo me he casado tres veces, dos con la misma, que tiene mucho más mérito. Y no conozco un divorcio amistoso. Es una situación muy violenta. La sentencia de mi primer matrimonio fue un horror. Me maltrataron absolutamente. Fue un abuso, una barbaridad», explicaba el maestro y empresario en el programa de Antena 3.

Casados en régimen de separación de bienes

«Todo eso de la igualdad en las separaciones es mentira. Al hombre lo machacan«, recordaba. «Me machacaron a nivel económico y luego en el tema de las visitas. Cuando unos padres se separan, la custodia compartida debe ser por ley, porque un padre no puede educar a un hijo un fin de semana sí, otro no. Es una aberración separar a un padre de un hijo», insistía.

Fue en el contexto de estas declaraciones cuando Fran ha explicado que se casó con Lourdes en régimen de separación de bienes. Eso sí, ha dejado claro que no tiene intención alguna de separarse de su mujer.