La presentadora ha imprimido en su hija su carácter positivo haciendo que tenga una gran autoestima: «Me ha enseñado a quererme como soy».

Anna Ferrer Padilla ha abierto su corazón para compartir con su legión de fans algunas intimidades. La ‘influencer’ ha explicado cómo es la relación con su padre, Albert Ferrer, también cuáles son las claves que hacen que su noviazgo con Iván sea cada día más sólido, y cómo ha influido su madre, Paz Padilla, en forjar su carácter positivo. ¡Toma nota!

En su muro de Instagram abundan las fotos con su progenitora, por contra, hay pocas en las que aparece junto a su padre. Ella ha querido recordar que guarda con celo muchas instantáneas con su progenitor, como una última que ha publicado de su niñez, pero que como ha contado en otras ocasiones prefiere no publicar imágenes suyas. «Que no lo veáis por aquí no significa que no nos veamos o que no hablemos. Tenéis que entender que no todo lo que hacemos lo mostraos en redes».

Un tema que genera un gran interés entre sus fans. No es la primera vez que le preguntan al respecto, en anteriores ocasiones ya había confesado que cuenta con una excelente relación, pero que no reside en la capital. También que mantiene una buena relación con la presentadora de quien se divorció en 2003.

Por su parte, ha hablado con total sinceridad de su noviazgo. «Cuando empecé con Iván tenía muy claro lo que quería en una relación». Añade estar muy orgullosa de lo que han creado juntos: «Confianza 10000%, comunicación, apoyo mutuo y mucho amor». Sin duda, los mejores ingredientes para construir las bases de un romance sólido que prospere día a día.

Las lecciones de Paz Padilla

Anna es una persona entusiasta que sigue manteniendo la ilusión propia que tienen los más pequeños y responsabiliza a la actriz de ello. «Es culpa de mi madre, que desde siempre se encargó de celebrar cada mínima cosa, que ya está luego la vida para darte disgusto», explicaba. La presentadora ha imprimido en su hija su carácter tan positivo haciendo que tuviera una gran autoestima. «Mi madre me ha ayudado mucho con este tema, y me ha enseñado a quererme como soy. Siempre. Un día que yo lloraba por una pelea con unos amigos me dijo: ‘Recuerda que el precio te lo pones tú, no te lo ponen ellos'». Algo que se ha grabado a fuego desde entonces: «Tú decides lo que vales, nadie más».

Y es que la joven, además, es una mujer atrevida que no teme a los cambios ya que su vida ha estado repletos de ellos. «He vivido en tres ciudades distintas, he ido a cuatro colegios, he cambiado de grupo de amigos, y he perdido a familiares». Es más, para ella son algo muy positivo: «Siempre traen algo bueno».

Su mejor terapia es pasar tiempo consigo misma. «Siempre he pasado mucho tiempo sola desde pequeña», indicaba. Algo que le ha hecho cuidarse y respetarse. «Necesito de vez en cuando ratitos a solas…. Además que yo disfruto haciendo planes yo sola también!». Concluía revelando aquello que tiene pendiente: hacer un viaje en solitario.