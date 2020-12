El colaborador se ha reunido con sus hijos mayores para soplar 64 velas. Les acompañaba también su pareja, Marta López.

Como buena ‘influencer’, Anita Matamoros no descuida sus actualizaciones en redes. La joven nos ha hecho partícipes de cómo ha pasado su fin de semana en el que su progenitor, Kiko Matamoros ha soplado 64 velas. Ni rastro de la fecha en su perfil. Padre e hija llevan muchos meses distanciados y parece que no han acercado posturas. La joven ha sido la gran ausente en la celebración que ha tenido lugar en un conocido local de la capital.

Y es que cuando Kiko continúa enfrentado con esta parece que la relación con sus hijos mayores, Lucía, Diego, Laura e Irene está mejor que nunca. Se reunían con ellos en un restaurante para disfrutar de una animada velada con motivo de su aniversario. Diego era el encargado de compartir un vídeo de la celebración a través de sus historias donde se veía que también les acompañaba su chica, Carla Barber, y la pareja de su hermana, Benji Aparicio.

Tampoco ha faltado una persona clave para el colaborador en un año especialmente difícil en el que acusado importantes problemas de salud. Su novia Marta López ha sido su mejor apoyo quien no se ha despegado de su lado en ningún momento. La modelo sí que ha utilizado sus redes para enviarle un emotivo mensaje en el que ha rescatado algunas de las imágenes más destacadas de su romance. «Estas tres fotos resumen nuestro estado 24/7 🥰. Gracias por dejarme estar a tu lado y regalarme esa sonrisa que tanto me gusta siempre 🤞🏽, Ojalá me la regales muchos años más ❤️ Feliz cumpleaños, amor 👩‍❤️‍💋‍👨».

Kiko se emociona al escuchar a Diego

Laura Matamoros también ha compartido la fecha vía redes con una bonita imagen de Kiko en su perfil de abuelo: «Felicidades papá, un año más sumando juntos, con todo el amor del mundo, agradezco cada año que estés a nuestro lado. Te queremos mucho ‘bello’, como te llama Mati». Por su parte, Diego Matamoros ha intervenido en el programa de Emma García para mandarle un sentido mensaje con el que se ha emocionado por completo. «No hay nada más importante que pasar tiempo juntos, de los errores se aprende. Ahora estás en el mejor momento de tu vida con tus hijos».

Tras mucho tiempo de enfrentamientos, Kiko ha conseguido mantener una buen relación con los cuatro hijos que tiene fruto de su primer matrimonio con Marián Flores, pero su relación con Anita, de su segundo enlace con Makoke, continúa siendo inexistente. «Actualmente no tengo relación con mi padre. Todo lo que se ha hablado no ha salido nada de mi boca. Me gustaría que se me respetara, a mí no me gusta ese mundo, lo respeto, pero yo no quiero pertenecer a él», señalaba la ‘influencer’ recientemente vía redes.