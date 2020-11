«Siempre a tu lado, nunca enfrente ❤️», ha comentado la joven a través de sus redes sociales.

Ana Soria y Enrique Ponce, quienes se convirtieron en la pareja sorpresa del verano, continúan afianzando su romance. Los últimos meses han estado repletos de acontecimientos para ambos en los que han decidido emprender una vida en común, ahora residen juntos en Almería, la tierra natal de la estudiante. Con su última publicación, un vídeo a modo de resumen de su historia de amor, la joven lanza el siguiente mensaje: «Siempre a tu lado, nunca enfrente ❤️».

Unas palabras que pronto han recibido la respuesta de su pareja. El diestro corroboraba que siempre estará a su lado. Momentos cómplices, abrazos, sonrisas y besos, muchos besos… Gracias a este bonito vídeo, la pareja ha hecho partícipes a sus seguidores del momento personal que atraviesa abriendo su álbum de fotos más personal. Ambos están muy enamorados y no dudan en gritarlo a los cuatro vientos.

Ana Soria ha acompañado el vídeo de una canción de ‘El Arrebato’, ‘Aquí me tienes’. Sin duda, sus estrofas se convierten en la mejor banda sonora del amor de la pareja: «Aquí me tienes, besando tus heridas. Tan tuyas como mías porque a mí también me duelen. Aquí me tienes. Buscando esa mirada esa palabra».

La mayoría de las imágenes fueron tomadas el pasado verano. Un tiempo en el que estuvieron en el ojo del huracán por una relación que sorprendió a todo el país y que se producía después de la inesperada separación del torero de Paloma Cuevas, la madre de sus dos hijas, con quien estuvo casado durante 24 años.

Con la llegada del nuevo curso, Ana y Enrique decidían dar un paso adelante en su relación y se iban a vivir juntos a un ático de la capital almeriense. La pareja ha apostado fuerte por su romance dejando atrás sus anteriores vidas, incluso cambiando de lugar de residencia. Él antes vivía en Madrid, mientras que ella lo hacía en Granada donde estudiaba Derecho.

La reciente operación del torero

Hace tan solo unos días, Enrique Ponce recibía el alta tras una operación en la clínica Cristo Rey en Jaén. El ‘Maestro de Chiva’ tuvo que entrar en quirófano por una hernia de estómago. «La evolución está siendo buena. El mismo día de la intervención se le dio el alta hospitalaria y este sábado hablé con él y todo va perfectamente», declaraba recientemente el doctor Rafael Fuentes al medio taurino ‘Aplausos’.

El diestro presentaba problemas desde hacía tiempo con una hernia inguinal pero pospusieron la intervención como consecuencia del estado de alarma. «Él quiso esperar y hacer temporada y quedamos en realizar la intervención cuando él terminara», explicaba el citado doctor. «Me consta que durante estos meses ha tenido bastantes inconvenientes al respecto porque es un problema muy molesto que se ve agravado con el ejercicio que se realiza al torear», añadía.