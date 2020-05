Alexia Rivas no está atravesando uno de los mejores momentos de su vida. Tras haber sido parte activa del ‘Merlos Places’, la polémica que surgió a raíz de su intromisión furtiva en ropa interior durante una entrevista de Alfonso Merlos, por aquel entonces pareja de Marta López, le ha traído mucho trajín a su día a día. Son momentos frenéticos que la periodista trata de sobrellevar de la mejor manera, aunque desde la casa del colaborador de televisión, donde se ha situado el foco de la noticia por su escándalo sentimental que ha dado la vuelta al mundo. Allí se ha vuelto a dejar ver en una de las salidas rutinarias para ir a comprar a la farmacia.

La reportera de ‘Socialité’, que se encuentra actualmente de baja médica y motivo por el cual no pudo acudir a su trabajo este fin de semana, ha salido del domicilio de Alfonso Merlos para ir a comprar a la farmacia más cercana. No quiere hablar mucho más sobre el escándalo que se ha cernido sobre ella y su actual pareja, algo que ha crispado sus nervios. No entra a decir qué es lo que le aqueja concretamente, limitándose a decir que no habla de “cuestiones de salud” y que “cómo estoy yo al final la gente que me importa lo sabe”. Se escuda en que son sus seres queridos los únicos que saben realmente por lo que está pasando y que es a ellos ante los únicos a los que responde, motivo por el cual trata de no responder a más preguntas de los reporteros que, como ella hace tan solo dos semanas tras, buscaban la noticia en la calle con su micrófono.

Esto es lo que finalmente han logrado sonsacarle a Alexia Rivas en su rápida salida a comprar a la farmacia. Vea el vídeo: