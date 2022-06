Mónica Hoyos, al igual que sus compañeros de profesión, no da crédito a lo que le ha sucedido a Santi Millán. «Ya no estás seguro. ¿Qué pasa con la seguridad personal? A este paso, vamos a volver a los teléfonos de antes, que solo sirvan para contestar llamadas… Deberíamos practicar un día sin teléfono. Antes vivíamos con cierta libertad que ahora no tenemos. ¿Qué tipo de vida llevamos, que no tenemos libertad para nada? Me da muchísima rabia. A mucha gente le hace gracia ver un vídeo, pero qué gracia puede tener la intimidad», asegura. «La intimidad es gratuita, gracias a Dios. Cualquier famoso puede hacer lo mismo en su intimidad. Ya existen paginas en las que puedes ver lo que quieras… ¿Qué necesidad de ver el vídeo de una persona famosa?».

«Hay que ir a algo más profundo: la educación. ¿Qué educación le estamos dando a nuestros hijos? La base son los principios morales, que parece que han desaparecido en esta sociedad. No hay principios ni valores. Qué triste, qué pena y qué lamentable en qué sociedad nos hemos convertido«, dice. En su caso, suele utilizar con mucha frecuencia las redes sociales para compartir momentos cotidianos de su vida, pero es consciente de los peligros de las plataformas digitales. «Yo me cuido muchísimo. Soy bastante transparente y mis redes sociales no son muy distintas de mi vida normal. Yo muestro mucho porque yo soy así».

Hoyos cree que nadie debería intentar ver este tipo de vídeos: «No tiene gracia, no tiene curiosidad posible. Y la gente que hace cosas así es que no tiene vida ni afán de superación… Todos deberíamos hacer un acto de conciencia y decir: ‘No voy a ver eso y voy a hacer algo bueno por esta sociedad, por respeto a los demás. No verlo y no compartirlo’. Que no hay más allá, que el sexo es gratis. Vemos una teta un pecho, un pene… y nos volvemos locos. Me enfada todo esto por lo que nos estamos convirtiendo».

Como profesional de los medios, cree que estos, en especial los programas de televisión, deberían «implantar mejores modelos de programa para que la sociedad vaya a mejor y no usar la tele para reírse de las personas». Cree que «la libertad termina donde empieza la del siguiente», por ello «debería haber penas más duras para estos casos. Que vayas a comisaría y que te atiendan desde el minuto uno. El tema de las redes sociales se ha convertido en algo demasiado fácil y rápido. Debería haber leyes mucho más duras con esto». Por último, desea que el actor y presentador y su familia sean capaces de superar este revés: «Espero que su mujer esté a la altura y que lo puedan superar juntos sin tener que ser juzgados públicamente por esto».