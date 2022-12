Para Rosa Benito es un día especial porque es el momento perfecto para estar con los suyos. Nos cuenta que no tiene un plan específico, tan solo pasar esta Nochebuena en familia en su casa. «La pasamos con todos mis hijos, mis nietos, mi yerno, mi nuera, mi hermana…», enumera. Después, revela que ya tiene pensado el menú que va a cocinar: «Tengo unos solomillos de ternera al vino, patatas a lo pobre que le gustan a mis hijos, cordero y mariscos. Luego lo típico: jamoncito, aceitunas, patatas fritas». No obstante, nos deja claro que el menú en sí no importa, para ella lo más importante es que «vamos a estar todos juntos».