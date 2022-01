Iñaki Urdangarin lleva siendo un rostro conocido desde que saltara a la luz que mantenía una relación con la Infanta Cristina, a la que conoció en 1996. Sin embargo, el revuelo mediático que ha estallado tras hacerse públicas las imágenes del ex Duque de Palma de la mano de otra mujer, Ainhoa Armentia, no tiene precedentes. Y es que llevan una semana siendo protagonistas de la noticia más sorprendente del 2022.

El escándalo no está perjudicando solo a los protagonistas de la historia, sino que también está afectando a la familia de Iñaki Urdangarin. Y es que tal y como se ha desvelado en las últimas horas, las hermanas de Iñaki Urdangarin, con las que precisamente la hermana del Rey Felipe se llevaba muy bien, no están de acuerdo con la relación que este mantiene con Armentia desde hace algunos meses.

A pesar de que hace unas horas el ex Duque de Palma desvelaba que están «todos muy bien», refiriéndose a los miembros de su familia, lo cierto es que no todos aprueban la relación entre Iñaki y Ainhoa. Una tía de Iñaki ha hablado con ‘Sálvame’ y ha confirmado que no apoyan a Iñaki y se atreve incluso a destacar la figura de la Infanta, a la que tienen mucho cariño.

«Ya llevan tiempo separados, no es una cosa que ha salido de una día para otro», ha empezado diciendo. No ha dudado en mostrarse triste por cómo tiene que estar pasándolo la Infanta: «Hay que ver lo que ha pasado la Infanta Cristina. La familia quiere mucho a la Infanta. Tiene muy buena relación con los Urdangarin, estaba constamente yendo a Vitoria para ver a mi hermana, se han llevado muy bien siempre», declara.



La familia Urdangarin no aprueba la relación de Iñaki con Ainhoa

Su madre, Claire Liebaert, está siendo el apoyo más incondicional para su hijo en estos momentos y ya se ha pronunciado sobre este escándalo. Eso sí, lo hizo unos días antes de que se hiciera público el comunicado en el que los ex Duques de Palma anunciaban que interrumpían su relación matrimonial. Desde el portero de su casa en Vitoria, Clairse aseguraba que estaba todo tranquilo: «Sí, sí, tranquilo, pero como vosotros comprenderán, no voy a hacer ningún comentario».

Poco después se hacía público el comunicado, en el que Iñaki y Cristina dejaban claro que por encima de todo está el bienestar de los cuatro hijos que tienen en común: «De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin».

Pablo Urdangarin se ha convertido en el portavoz de su familia

En medio de la tormenta mediática, el jugador de balonmano, que se ha convertido en el portavoz de la familia, daba unas declaraciones tras la publicación de las imágenes de su padre y Ainhoa Armentia. Pablo Urdangarin estaba de lo más relajado y reconocía que tanto él como el resto de su familia deberán hablar del asunto en casa. «Ya está, son cosas que pasan y luego hablaremos nosotros y ya está«, comentaba y dejaba claro que seguirán siendo una familia.

Además, reconoció que no estaba seguro de si su madre estaba al tanto de la nueva amistad entre Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia. «Seguimos contentos, ¿eh? Tampoco va a cambiar nada. La infanta Cristina está bien, está bien. Estamos todos bien en general, todos estamos contentos», sentenciaba el sobrino del rey Felipe.